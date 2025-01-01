Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 41

SAT.1Staffel 5Folge 41
Episode 41

Anna und die Liebe

Folge 41: Episode 41

24 Min.Ab 12

Als Bruno Annas Kollektion in den höchsten Tönen lobt, gibt sich Carla zu Verwunderung aller als faire Verliererin. Doch heimlich hat sie mit Kai bereits einen Plan ausgeheckt, um Annas bevorstehenden Triumph in Barcelona zu torpedieren. Sie ahnt nicht, dass ihr ein Zufall in die Quere kommen wird.

