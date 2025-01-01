Anna und die Liebe
Folge 51: Episode 51
23 Min.Ab 12
Als sich der Geburtstag von Andreas jährt, überkommen Nina wieder Schuldgefühle. Von diesen getrieben, wagt sie zum ersten Mal zu Andreas' letzter Ruhestätte. Sie ahnt nicht, dass ihr dort die Konfrontation mit dessen Vater droht. Als sie den Rückweg antritt, erreicht sie ein schicksalhafter Brief, der nur einen Satz beinhaltet.
