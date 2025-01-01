Anna und die Liebe
Folge 54: Episode 54
23 Min.Ab 12
Maik ist erleichtert, dass er Nick endlich wieder aus seinem Leben streichen kann. Doch nach und nach kommen ihm Zweifel, ob es wirklich richtig ist, den Kontakt wieder komplett abreißen zu lassen. Also springt Maik über seinen Schatten und verabredet sich mit seinem Vater zum Essen. Doch so schnell wird es nicht zu einer Aussprache kommen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen