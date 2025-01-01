Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 54

SAT.1Staffel 5Folge 54
Episode 54

Anna und die Liebe

Folge 54: Episode 54

23 Min.Ab 12

Maik ist erleichtert, dass er Nick endlich wieder aus seinem Leben streichen kann. Doch nach und nach kommen ihm Zweifel, ob es wirklich richtig ist, den Kontakt wieder komplett abreißen zu lassen. Also springt Maik über seinen Schatten und verabredet sich mit seinem Vater zum Essen. Doch so schnell wird es nicht zu einer Aussprache kommen ...

