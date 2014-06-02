Anna und die Liebe
Folge 56: Episode 56
23 Min.Folge vom 02.06.2014Ab 12
Die unbekannte Briefschreiberin warnt Nina davor, weitere Nachforschungen anzustellen. Aber Nina lässt sich dadurch nicht abschrecken, sie will unbedingt die Identität der Unbekannten lüften und bittet Luca um Hilfe. Doch auch er kann ihr nicht weiterhelfen - und schließlich ist es Carla, die mit einer überraschenden Information aufwartet.
