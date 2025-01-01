Anna und die Liebe
Folge 58: Episode 58
23 Min.Ab 12
Nina erhält von Frau Meyer endlich einen weiteren Hinweis auf ihre Unschuld. Doch leider kann sie die Frau nicht dazu bewegen, eine Aussage zu machen. Also bittet Nina Carla um Hilfe. Ohne von Lindenbergs Infarkt zu wissen, geht sie zu Lanford, wo sie allerdings nur Luca antrifft. Der steht noch immer unter Schock und lässt sich zu einem ungeheuerlichen Vorwurf hinreißen.
