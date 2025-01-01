Anna und die Liebe
Folge 61: Episode 61
24 Min.Ab 12
Paloma und Enrique sind ausnahmsweise derselben Meinung: Die Partnerbörse muss sich geirrt haben. Es kann nicht sein, dass ausgerechnet sie und Enrique füreinander bestimmt sein sollen. Und um das zu beweisen, geht Paloma ziemlich weit!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen