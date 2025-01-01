Anna und die Liebe
Folge 64: Episode 64
23 Min.Ab 12
Nina begreift, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Kai sie zu einer Affekthandlung provoziert, die sie wieder hinter Gitter bringen wird. Als Konsequenz beschließt sie, einen harten Schnitt einzugehen und jeden Kontakt zu Luca, Carla und Kai abzubrechen. Nachdem sie Carla von Lindenbergs Worten in Kenntnis gesetzt hat, wird Ninas Entschlossenheit auf eine harte Probe gestellt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen