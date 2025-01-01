Anna und die Liebe
Folge 66: Episode 66
23 Min.Ab 12
Nach Carlas Geständnis ist Luca verunsichert. Ihm ist nun klar, wie sehr Carla Nina ausgenutzt hat. Außerdem erkennt er, welches Talent in Nina schlummert. Daher trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Um Lindenberg sein Einverständnis zu Ninas Weiterbeschäftigung abzuringen, verspricht er ihm, der Liebe zu Nina für immer abzuschwören.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
