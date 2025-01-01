Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 68

SAT.1Staffel 5Folge 68
Episode 68

Episode 68Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 68: Episode 68

23 Min.Ab 12

Nina bleibt nichts anderes übrig, als die Verhaftung über sich ergehen zulassen. Luca muss hilflos mitansehen, wie sie abgeführt wird. Beide begreifen, dass Kai dafür gesorgt hat, dass Nina im Gefängnis verschwindet. Während Nina verzweifelt beteuert, unschuldig zu sein, verlangt Luca ebenso wie Bernd Lindenberg von Kai, Nina aus dem Gefängnis zu holen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen