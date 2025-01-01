Anna und die Liebe
Folge 75: Episode 75
23 Min.Ab 12
Nina bewirbt sich weiterhin bei renommierten Modehäusern als Designerin. Ihre Hoffnung wächst, als sie tatsächlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Doch dann erhält sie überraschend eine Absage - der Grund: Eine Zeitung hat sie als Mörderin geoutet.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
