Anna und die Liebe
Folge 79: Episode 79
23 Min.Ab 12
Mithilfe von Luca gelingt es Nina, das Interview mit Natascha durchzustehen. Die beiden spüren, dass die Nähe zwischen ihnen immer noch besteht. Auch Jojo bekommt das mit. Aus schlechtem Gewissen heraus, und weil sie glaubt, Jojo wirklich zu lieben, will Nina ein Zeichen setzen. Sie will nun endlich neu anfangen und fragt Jojo, ob er mit ihr zusammenziehen will.
