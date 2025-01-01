Anna und die Liebe
Folge 82: Episode 82
23 Min.Ab 12
Luca will sich nicht auf Kais Erpressung einlassen. Carla bekommt mit, wie Kai Luca ein Ultimatum stellt und bietet Luca ihre Hilfe an. Luca beginnt allmählich, Carla zu vertrauen. Am nächsten Tag rechnet Kai damit, als Geschäftsführer berufen zu werden.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
