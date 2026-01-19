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Ansakonferenz

Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Laola 1Staffel 1Folge 182vom 19.01.2026
Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Adios Madrid: Wo landet David Alaba?Jetzt kostenlos streamen

Ansakonferenz

Folge 182: Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

30 Min.Folge vom 19.01.2026

Alaba, Wimmer, Schmid: Die Gerüchteküche rund um Österreichs Fußballstars brodelt. Dazu: heiße Transfers und Done Deals aus der ADMIRAL Bundesliga.

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