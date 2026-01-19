Adios Madrid: Wo landet David Alaba?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 182: Adios Madrid: Wo landet David Alaba?
30 Min.Folge vom 19.01.2026
Alaba, Wimmer, Schmid: Die Gerüchteküche rund um Österreichs Fußballstars brodelt. Dazu: heiße Transfers und Done Deals aus der ADMIRAL Bundesliga.
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Genre:Sport, Fußball
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Copyrights:© Season 1-3: laola1
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