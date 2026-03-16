ÖFB-Team: Diese Debütanten und Rückkehrer sorgen für AufsehenJetzt kostenlos streamen
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Folge 190: ÖFB-Team: Diese Debütanten und Rückkehrer sorgen für Aufsehen
15 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6
Vier Debütanten und ein langersehntes Comeback - der erste ÖFB-Kader im WM-Jahr sorgt für Gesprächsstoff.
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Genre:Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
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