SPEZIAL: Ein Tag mit Sasa KalajdzicJetzt kostenlos streamen
Ansakonferenz
Folge 197: SPEZIAL: Ein Tag mit Sasa Kalajdzic
8 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Der LASK-Stürmer liefert Spieltag für Spieltag ab. Aber wie sieht sein Alltag aus? Der Wiener gibt in einer "Ansakonferenz Spezial" exklusive Einblicke.
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Genre:Sport, Fußball, Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: laola1
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