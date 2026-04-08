Lizenz-Check: Wer darf aufsteigen?Jetzt kostenlos streamen
Ansakonferenz
Folge 195: Lizenz-Check: Wer darf aufsteigen?
15 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 6
Die Entscheidungen sind gefallen. In der ADMIRAL Bundesliga gibt es Aufatmen, in der ADMIRAL 2. Liga bekommt nicht jeder Anwärter die Lizenz.
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Genre:Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: laola1
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