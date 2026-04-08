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Ansakonferenz

Lizenz-Check: Wer darf aufsteigen?

Laola 1Staffel 1Folge 195vom 08.04.2026
Lizenz-Check: Wer darf aufsteigen?

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Folge 195: Lizenz-Check: Wer darf aufsteigen?

15 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 6

Die Entscheidungen sind gefallen. In der ADMIRAL Bundesliga gibt es Aufatmen, in der ADMIRAL 2. Liga bekommt nicht jeder Anwärter die Lizenz.

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