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Ansakonferenz

SPEZIAL - ÖFB-Check: Wer fährt zur WM 2026?

Laola 1Staffel 1Folge 191vom 25.03.2026
SPEZIAL - ÖFB-Check: Wer fährt zur WM 2026?

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Folge 191: SPEZIAL - ÖFB-Check: Wer fährt zur WM 2026?

28 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6

Wer gehört für Ralf Rangnick fix dazu – und wer muss um ein WM-Ticket zittern? Die Ansakonferenz analysiert den möglichen ÖFB-Kader.

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