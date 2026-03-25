SPEZIAL - ÖFB-Check: Wer fährt zur WM 2026?Jetzt kostenlos streamen
Ansakonferenz
Folge 191: SPEZIAL - ÖFB-Check: Wer fährt zur WM 2026?
28 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6
Wer gehört für Ralf Rangnick fix dazu – und wer muss um ein WM-Ticket zittern? Die Ansakonferenz analysiert den möglichen ÖFB-Kader.
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Genre:Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: laola1
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