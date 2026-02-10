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Ansakonferenz
Folge 186: Reaction: Demir-Rückkehr zu Rapid!
16 Min.Folge vom 10.02.2026
Yusuf Demir kehrt zurück zum SK Rapid - und kommt Andreas Weimann auch? Die Ansakonferenz ordnet die neuesten Transfernews zu den Grün-Weißen in einer Reaction-Ausgabe genauer ein.
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Genre:Sport
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