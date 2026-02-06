REACTION: Andreas Weimann wechselt zum SK Rapid!Jetzt kostenlos streamen
Ansakonferenz
Folge 187: REACTION: Andreas Weimann wechselt zum SK Rapid!
7 Min.Folge vom 06.02.2026
Nach 18 Jahren auf der Insel kehrt Andreas Weimann nach Hütteldorf zurück! Die Ansakonferenz bespricht den Rapid-Transfer.
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Genre:Sport
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: laola1
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