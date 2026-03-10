Wanner und Chukwuemeka: Die neuen ÖFB-Stars?Jetzt kostenlos streamen
Ansakonferenz
Folge 189: Wanner und Chukwuemeka: Die neuen ÖFB-Stars?
15 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 6
Es ist offiziell! Paul Wanner und Carney Chukwuemeka wechseln zum ÖFB - das bestätigte die FIFA. Die Ansakonferenz ordnet die Ankunft der beiden Spieler genauer ein.
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Genre:Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
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