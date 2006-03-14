Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haltet den Dieb! In immer mehr Privathaushalten Österreichs wird eingebrochen. Viel Arbeit für den Spurensicherungsdienst der Polizei. Aber auch die Sicherheitsbranche boomt, da sich immer mehr Private gegen die Übergriffe der Einbrecher schützen wollen. Eine ATV Reportage über den Schock nach dem Einbruch - und jene, die den Verbrechern das Handwerk legen wollen.

