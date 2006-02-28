ATV Die Reportage - VerkaufspartysJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 28.02.2006: ATV Die Reportage - Verkaufspartys
48 Min.Folge vom 28.02.2006Ab 6
Ob Kerzenpartys, Erotikpartys oder Backpartys - im privaten Umfeld und in Gesellschaft von Freundinnen kaufen viele Frauen gerne ein. Wenn die Verkäuferinnen im Wohnzimmer ihre Produkte an die Frau bringen, mangelt es ihnen nicht an Überzeugungs- oder Überredungskunst. Und mit dem einen oder anderen Gläschen Sekt steigt auch die Kauflust der Kundinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen