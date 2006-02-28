Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Verkaufspartys

ATVFolge vom 28.02.2006
ATV Die Reportage - Verkaufspartys

Folge vom 28.02.2006: ATV Die Reportage - Verkaufspartys

48 Min.Folge vom 28.02.2006Ab 6

Ob Kerzenpartys, Erotikpartys oder Backpartys - im privaten Umfeld und in Gesellschaft von Freundinnen kaufen viele Frauen gerne ein. Wenn die Verkäuferinnen im Wohnzimmer ihre Produkte an die Frau bringen, mangelt es ihnen nicht an Überzeugungs- oder Überredungskunst. Und mit dem einen oder anderen Gläschen Sekt steigt auch die Kauflust der Kundinnen.

