Folge vom 03.01.2006: ATV Die Reportage - Saunakult
Folge vom 03.01.2006
Rund 37 Prozent der Österreicher gehen regelmäßig in die Sauna. Am Rettenbachgletscher, oberhalb von Sölden auf 2.700 Meter, befindet sich die höchste Sauna Europas. Einige Kilometer weiter wartet der "Aqua Dome", die modernste Therme Österreichs, auf Gäste. Wärme und Ruhe in den eigenen 4 Wänden wünscht sich Familie Konecni. Ein Glasfenster soll die Sauna im Keller haben, außerdem, als besonderes Highlight, einen Sternenhimmel. Wer hingegen nicht viel von Wellness hält, ist in der Wiener Prater Sauna gut aufgehoben...
Produktion:AT, 2005
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
