Folge vom 07.02.2006: ATV Die Reportage - Eine Gruft für Lebende
Folge vom 07.02.2006
Der Winter ist eine besonders schwere Jahreszeit für diejenigen, die kein warmes Zuhause haben. Sie verbringen eine Nacht hier, eine Nacht dort : auf dem Bahnhof, in der U- Bahn, dann wieder im Notquartier oder bei einem Bekannten. Trennung - Schulden - Verlust der Wohnung und des Arbeitsplatzes und Verlust der Familie: Viele dieser Menschen haben alles verloren. In den Katakomben der Mariahilfer Kirche befindet sich die einzige Gruft für Lebende.
