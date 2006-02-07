Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Eine Gruft für Lebende

Folge vom 07.02.2006








48 Min. Ab 12

Der Winter ist eine besonders schwere Jahreszeit für diejenigen, die kein warmes Zuhause haben. Sie verbringen eine Nacht hier, eine Nacht dort : auf dem Bahnhof, in der U- Bahn, dann wieder im Notquartier oder bei einem Bekannten. Trennung - Schulden - Verlust der Wohnung und des Arbeitsplatzes und Verlust der Familie: Viele dieser Menschen haben alles verloren. In den Katakomben der Mariahilfer Kirche befindet sich die einzige Gruft für Lebende.

