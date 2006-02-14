ATV Die Reportage - Von Tanzschulen und BällenJetzt kostenlos streamen
49 Min.Folge vom 14.02.2006Ab 6
Viele Österreicher fangen beim Satz "Alles Walzer" zu schwitzen an. Wer in der Ballsaison mit "zwei linken Füßen" kämpft, lernt in einer Tanzschule die Geheimnisse der Schrittfolgen kennen. Solchermaßen gestählt vergnügt sich Herr und Frau Österreicher anschließend beim Vereinsball im Dorf oder beim eleganten Society-Ball.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen