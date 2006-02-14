Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Von Tanzschulen und Bällen

Folge vom 14.02.2006
ATV Die Reportage - Von Tanzschulen und Bällen

Folge vom 14.02.2006: ATV Die Reportage - Von Tanzschulen und Bällen

49 Min.

Viele Österreicher fangen beim Satz "Alles Walzer" zu schwitzen an. Wer in der Ballsaison mit "zwei linken Füßen" kämpft, lernt in einer Tanzschule die Geheimnisse der Schrittfolgen kennen. Solchermaßen gestählt vergnügt sich Herr und Frau Österreicher anschließend beim Vereinsball im Dorf oder beim eleganten Society-Ball.

