ATV Die Reportage - Gebirgsjäger

Folge vom 25.04.2006
Folge vom 25.04.2006: ATV Die Reportage - Gebirgsjäger

49 Min. Ab 6

Spezialeinsatz in den Alpen: Die österreichischen Gebirgsjäger müssen unter extremen Witterungs- und Geländebedingungen in schwierigem Gelände einen 10-tägigen Härtetest bestehen. Mit schwerem Gepäck zu Fuß oder auf Ski müssen sie der Anstrengung und Kälte trotzen. Eine ATV Reportage über die beinharte Ausbildung der Gebirgsjäger.

