Folge vom 04.04.2006: ATV Die Reportage - Hundeliebe
48 Min.Folge vom 04.04.2006Ab 6
Sie werden frisiert, manikürt und tragen maßgeschneiderte Mäntel. Frauchen und Herrchen Österreicher sorgen gut für ihre vierbeinigen Freunde - im Delikatessladen werden die Appetithäppchen gekauft, serviert wird auf dem Silbertablett. Hund sollte man sein! Eine ATV Reportage über den besten Freund des Menschen.
Produktion:AT, 2005
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
