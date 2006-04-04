Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Hundeliebe

Folge vom 04.04.2006
48 Min. Ab 6

Sie werden frisiert, manikürt und tragen maßgeschneiderte Mäntel. Frauchen und Herrchen Österreicher sorgen gut für ihre vierbeinigen Freunde - im Delikatessladen werden die Appetithäppchen gekauft, serviert wird auf dem Silbertablett. Hund sollte man sein! Eine ATV Reportage über den besten Freund des Menschen.

