Folge vom 02.05.2006: ATV Die Reportage - Tiergarten Schönbrunn
Folge vom 02.05.2006
Lustige Affen, müde Löwen und mächtige Elefanten - sie alle brauchen eine spezielle Betreuung und Pflege. Wenn die exotischen Tiere Nachwuchs bekommen ist das eine besondere Herausforderung für die Pfleger. ATV Die Reportage wirft einen Blick hinter die Gitterstäbe des Zoos und zeigt den nicht immer einfachen Alltag für Mensch und Tier.
