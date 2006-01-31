Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Mythos Schilehrer

ATVFolge vom 31.01.2006
ATV Die Reportage - Mythos Schilehrer

ATV Die Reportage - Mythos SchilehrerJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 31.01.2006: ATV Die Reportage - Mythos Schilehrer

49 Min.Folge vom 31.01.2006Ab 6

Braungebrannt wedeln sie in ihren roten Jacken die Pisten hinunter, sie sorgen für gute Stimmung beim Après-Ski und verschönen mancher Urlauberin den Aufenthalt auch in ihrer Freizeit. Der Mythos des Schilehrers ist ungebrochen. Doch der Alltag sieht oft anders aus: Auch bei Schneegestöber und eisigem Wind dürfen sie die Geduld mit den hoffnungslosesten Schülern nicht verlieren. Eine ATV Reportage über Schilehrer zwischen Sexsymbol und Babysitter.

Alle verfügbaren Folgen