Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 1: Im Wilden Westen
21 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Die "Auction Hunters" sind auf dem Weg in die Wüste nach San Bernardino. Die drei zum Verkauf stehenden Lager in der alten Bergarbeiterstadt versprechen Werkzeug und Western-Utensilien. Doch die Veranstaltung ist gut besucht und Allen und Ton befinden sich auf fremdem Territorium. Ob die beiden dennoch ein Abteil abstauben?
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.