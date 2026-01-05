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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Im Wilden Westen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 05.01.2026
Im Wilden Westen

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 1: Im Wilden Westen

21 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Die "Auction Hunters" sind auf dem Weg in die Wüste nach San Bernardino. Die drei zum Verkauf stehenden Lager in der alten Bergarbeiterstadt versprechen Werkzeug und Western-Utensilien. Doch die Veranstaltung ist gut besucht und Allen und Ton befinden sich auf fremdem Territorium. Ob die beiden dennoch ein Abteil abstauben?

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