Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Truck-Makeover

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 05.01.2026
Truck-Makeover

Truck-MakeoverJetzt kostenlos streamen

Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 5: Truck-Makeover

20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Ein Fahrzeug zu kaufen, ohne sich den Motor näher ansehen zu dürfen, birgt ein hohes Risiko. Trotzdem wollen sich die "Auktion Hunters" dieses Schmuckstück unter den Nagel reißen. Auch die Konkurrenz - Allen und Ton entdecken ein bekanntes Gesicht - hat ein Auge auf den Truck geworfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
ProSieben MAXX
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Alle 5 Staffeln und Folgen