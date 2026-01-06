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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Kiss-O-Meter

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 06.01.2026
Kiss-O-Meter

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 8: Kiss-O-Meter

20 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Ton und Allen kehren mit einigen wertvollen Objekten von einer Auktion nach Hause zurück. Obwohl sich die beiden bereits über ihre Ausbeute freuen, soll ein Experte den wahren Wert ihrer Einkäufe ermitteln.

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