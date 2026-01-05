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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Rock 'n' Roll & Cash

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 05.01.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 4: Rock 'n' Roll & Cash

20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Auf einer Auktion in einem Stadtteil von L.A. erblicken die "Auction Hunters" ein äußerst wertvolles Musikinstrument. Außerdem weckt ein uraltes Fahrrad die Aufmerksamkeit von Allen und Ton.

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