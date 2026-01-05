Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 4: Rock 'n' Roll & Cash
20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Auf einer Auktion in einem Stadtteil von L.A. erblicken die "Auction Hunters" ein äußerst wertvolles Musikinstrument. Außerdem weckt ein uraltes Fahrrad die Aufmerksamkeit von Allen und Ton.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.