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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Gangster-Whiskey

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 06.01.2026
Gangster-Whiskey

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 7: Gangster-Whiskey

20 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

In Mereno Valley angekommen, sind Ton und Allen bereit, ihre Raritätensammlung mit wertvollen Objekten zu erweitern. Doch das Duo wird von den lokalen Verkäufern schnell eingebremst. Können die "Auction Hunters" trotz allem den ein oder anderen Schatz mit nach Hause nehmen?

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