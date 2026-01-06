Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 7: Gangster-Whiskey
20 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
In Mereno Valley angekommen, sind Ton und Allen bereit, ihre Raritätensammlung mit wertvollen Objekten zu erweitern. Doch das Duo wird von den lokalen Verkäufern schnell eingebremst. Können die "Auction Hunters" trotz allem den ein oder anderen Schatz mit nach Hause nehmen?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.