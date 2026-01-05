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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Heißes Eisen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 05.01.2026
Heißes Eisen

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 2: Heißes Eisen

21 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

In Downtown Los Angeles lockt eine Auktion mit vielversprechenden Lagern. Allen und Ton hoffen, hier auf Antiquitäten zu stoßen, die sie anschließend teuer weiterverkaufen können. Drei Lager stehen zum Verkauf und die Konkurrenz ist groß, doch schon das erste Abteil gibt Rätsel auf ...

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