Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 3: Ein Colt für Ton
20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Allen und Ton stoßen auf einer Auktion im San Fernando Valley auf einige Schätze. Das Duo will unter anderem einen uralten, wertvollen Revolver ersteigern. Doch die Konkurrenz ist groß und als auch noch alte Bekannte auftauchen, müssen Allen und Ton sich richtig ins Zeug legen, um ihre Lieblingsstücke zu ergattern.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.