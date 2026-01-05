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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Ein Colt für Ton

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 05.01.2026
Ein Colt für Ton

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 3: Ein Colt für Ton

20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Allen und Ton stoßen auf einer Auktion im San Fernando Valley auf einige Schätze. Das Duo will unter anderem einen uralten, wertvollen Revolver ersteigern. Doch die Konkurrenz ist groß und als auch noch alte Bekannte auftauchen, müssen Allen und Ton sich richtig ins Zeug legen, um ihre Lieblingsstücke zu ergattern.

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