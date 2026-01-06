Drei Treffer in HollywoodJetzt kostenlos streamen
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 6: Drei Treffer in Hollywood
20 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Während einer Auktion in Los Angeles stoßen Allen und Ton auf jede Menge antike Waffen. Die beiden Raritätensammler wollen neben einer Muskete auch Schwerter ersteigern, die möglicherweise bereits mehrere Jahrhunderte überstanden haben.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.