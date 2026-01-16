Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 13: Hidden Hot Wheels
20 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Ton und Allen legen sich mit einem großen Auktionskäufer auf dessen Terrain an - und schaffen es, einen 1969 Chevelle Malibu zu ergattern. Außerdem können sie sich eine Einzelschusspistole aus dem Zweiten Weltkrieg unter den Nagel reißen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.