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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Hidden Hot Wheels

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 13vom 16.01.2026
Hidden Hot Wheels

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 13: Hidden Hot Wheels

20 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Ton und Allen legen sich mit einem großen Auktionskäufer auf dessen Terrain an - und schaffen es, einen 1969 Chevelle Malibu zu ergattern. Außerdem können sie sich eine Einzelschusspistole aus dem Zweiten Weltkrieg unter den Nagel reißen.

Weitere Folgen in Staffel 3

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