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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Ton's Driller Instinct

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 4vom 14.01.2026
Ton's Driller Instinct

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 4: Ton's Driller Instinct

20 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Ton und Allen sind in Alaska unterwegs und stoßen dort auf aggressive Männer in der Wildnis. Sie finden jedoch auch einen Geländewagen, der sowohl an Land als auch im Wasser fahren kann und einen Luftschlaghammer, der sogar gegen festes Gestein ankommt.

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