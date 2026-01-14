Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 4: Ton's Driller Instinct
20 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Ton und Allen sind in Alaska unterwegs und stoßen dort auf aggressive Männer in der Wildnis. Sie finden jedoch auch einen Geländewagen, der sowohl an Land als auch im Wasser fahren kann und einen Luftschlaghammer, der sogar gegen festes Gestein ankommt.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.