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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Allen's Got Balls

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 17vom 19.01.2026
Allen's Got Balls

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 17: Allen's Got Balls

20 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Ton und Allen sind zurück in LA und wagen sich sofort ins Gebiet der Konkurrenz, wo sie auf einen alten Rivalen treffen. Dort entdecken sie aber auch einen Golfballsammler und ein hochpräzises Gewehr.

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