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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

High Flying Ton

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 2vom 14.01.2026
High Flying Ton

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 2: High Flying Ton

20 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Bei einer großen Auktion in Ventura werden Ton und Allens Nerven auf die Probe gestellt. Doch es zahlt sich aus, denn die beiden entdecken Zubehör für einen Heißluftballon und außerdem eine besondere deutsche Waffe aus dem 19. Jahrhundert.

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