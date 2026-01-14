Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 3: Auction Hunter Shuffle
20 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Ton und Allen bekommen es mit einem neuen Auktionsjäger zu tun - doch die beiden alten Hasen lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und erteilen dem Neuling eine Lektion. Außerdem entdecken sie einen Shuffleboard-Tisch aus den 40er Jahren und ein Hot Rod, das aus alten Flugzeugteilen gebaut wurde.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.