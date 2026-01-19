Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 18: Dead Aim
20 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Auf einer Auktion müssen Ton und Allen einen fragwürdigen Konkurrenten ausschlagen. Doch es lohnt sich, denn die beiden ergattern ein maßgefertigtes Monowheel und ein Gewehr aus dem 19. Jahrhundert.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.