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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Drumming Up Cash

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 7vom 15.01.2026
Drumming Up Cash

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 7: Drumming Up Cash

20 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

In Glendale bekommen es Ton und Allen mit harter Konkurrenz zu tun. Doch die beiden wollen unbedingt ein Schlagzeug-Set der Marke Zildjian aus den 40er Jahren für sich beanspruchen. Außerdem haben es die Auktionsjäger auf eine Pyrotechnik-Anlage abgesehen.

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