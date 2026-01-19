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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Ton's Hot Commodity

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 21vom 19.01.2026
Ton's Hot Commodity

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 21: Ton's Hot Commodity

20 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Allen verspätet sich bei einer Auktion, weswegen Ton sich allein gegen eine harte Konkurrentin durchsetzen muss. Doch am Ende ergattern die Auktionsjäger einen voll funktionstüchtigen Flammenwerfer und ein seltenes Bogen-Set aus Südamerika.

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