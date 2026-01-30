Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 12: Ton-geons & Dragons
20 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Während sich Ton um das neue Gefährt der "Auction Hunters" kümmert, besucht Allen eine weitere Auktion und trifft dort auf alte Bekannte: Carolyn und CJ. Hinter den Toren verbergen sich LARP-Waffen, eine Schwertsammlung und eine Falknerei-Ausrüstung. Kann Allen sich trotz der zahlungswilligen Konkurrenz eines der Abteile sichern?
Weitere Folgen in Staffel 5
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.