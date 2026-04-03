Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 19: Brew-phoria
19 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Auf der Auktion in Mission Hills herrscht reges Treiben, auch wenn es hier lediglich zwei Lagerräume zu ersteigern gibt. Bei ihrem letzten Besuch bewiesen Allen und Ton ein gutes Händchen und konnten ein Lager im Wert von mehreren zehntausend Dollar abstauben. Können die "Auktion Hunters" ihre Glückssträhne fortsetzen oder durchkreuzt ihr Konkurrent Fred ihre Pläne?
Weitere Folgen in Staffel 5
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.