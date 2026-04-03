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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Brew-phoria

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 19vom 03.04.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 19: Brew-phoria

19 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Auf der Auktion in Mission Hills herrscht reges Treiben, auch wenn es hier lediglich zwei Lagerräume zu ersteigern gibt. Bei ihrem letzten Besuch bewiesen Allen und Ton ein gutes Händchen und konnten ein Lager im Wert von mehreren zehntausend Dollar abstauben. Können die "Auktion Hunters" ihre Glückssträhne fortsetzen oder durchkreuzt ihr Konkurrent Fred ihre Pläne?

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