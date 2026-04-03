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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Hook, Line & Printer

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 3vom 03.04.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 3: Hook, Line & Printer

20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Die "Auction Hunters" wagen sich auf unbekanntes Terrain, um eines von vier wertvollen Lagern zu ersteigern. Während Allen ein unglaubliches Schnäppchen schlägt, will Ton die Preise in die Höhe treiben.

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