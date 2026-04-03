Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 5: Betsy's Last Stand
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Ton hat Allens geliebten Lieferwagen geschrottet. Um das Auto wieder fahrtüchtig zu machen, brauchen die "Auction Hunters" schnellstens Geld. Ein Glück, dass bereits die nächste Veranstaltung ansteht, auf der sich die beiden mit ihrer Konkurrenz um ganze Container streiten.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.