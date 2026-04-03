Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 16: Pucks for Bucks
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Auf einer Auktion in Torrance, Kalifornien, stehen drei Lager zum Verkauf. Allen möchte die Musikinstrumente im ersten Abteil ersteigern. Doch als ein alter Bekannter zu spät zur Veranstaltung erscheint und kurzerhand ebenfalls um die Ware bietet, hat der "Auction Hunter" nur noch ein Ziel: den Preis in die Höhe treiben.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.